La banque numérique brésilienne PicPay vise une valorisation de 2,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil

PicPay a déclaré mardi qu'il visait une valorisation de 2,46 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, longtemps recherchée, alors que les émetteurs brésiliens reviennent à New York après des années de disette.

La banque numérique brésilienne basée à Sao Paulo vise à lever jusqu'à 434,3 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en offrant environ 22,9 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 19 dollars.

PicPay, soutenu par J&F Investimentos des frères milliardaires brésiliens Wesley et Joesley Batista, avait déjà envisagé une introduction en bourse aux États-Unis en 2021, mais a abandonné ce projet en raison des vents contraires du marché.

Les volumes d'introduction en bourse des sociétés brésiliennes sont restés faibles ces dernières années, les taux d'intérêt élevés ayant freiné l'appétit pour la plus grande économie d'Amérique latine. La dernière grande introduction en bourse du Brésil a été réalisée par **la** banque numérique Nubank NU.N , qui a introduit ses actions aux États-Unis en 2021.

La fintech brésilienne Agibank a également déposé ses documents pour une cotation à New York la semaine dernière.

"Cela confirme que le rebond des introductions en bourse aux États-Unis en 2026 ne se limitera pas aux entreprises nationales", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Ces opérations indiqueront si les investisseurs sont prêts à parier à nouveau sur les startups brésiliennes. L'accueil des investisseurs fera la différence entre une bonne et une grande année."

Fondée en 2012, PicPay est l'une des plus grandes banques numériques du Brésil et comptait 42 millions de consommateurs actifs au 30 septembre.

PicPay a commencé ses opérations avec des paiements et des codes QR et a depuis évolué pour devenir une banque numérique offrant des produits et services financiers tels que des cartes de crédit, des assurances et la possibilité d'acheter maintenant et de payer plus tard.

La société de capital-risque Bicycle Capital, axée sur l'Amérique latine, et ses entités affiliées prévoient d'acheter pour 75 millions de dollars d'actions PicPay dans le cadre de l'offre.

Citigroup, BofA Securities et RBC Capital Markets sont les coordinateurs globaux conjoints. PicPay a pour objectif d'être cotée au Nasdaq sous le symbole "PICS".