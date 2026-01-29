La banque numérique brésilienne PicPay lève 434,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
PicPay a levé 434,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la banque numérique brésilienne, ouvrant la voie à une introduction qui pourrait encourager les émetteurs brésiliens à revenir à New York après des années de disette.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer