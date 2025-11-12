La banque néerlandaise ABN Amro rachète sa consœur nationale NIBC pour 1,1 milliard de dollars

L'opération NIBC de 960 millions d'euros devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026

Les bénéfices du troisième trimestre dépassent les attentes du marché

Les actions grimpent d'environ 4 %

La banque néerlandaise ABN Amro

ABNd.AS a déclaré mercredi qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

L'acquisition, pour un prix estimé à 960 millions d'euros (1,1 milliard de dollars), devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine. Elle devrait améliorer la rentabilité d'ABN Amro et générer un rendement du capital investi d'environ 18 %, a déclaré la banque.

Les actions d'ABN étaient en hausse de 3,4 % à 10 h 17 GMT. Les analystes d'ING ont déclaré que le rachat était "une bonne affaire offrant un bon rapport qualité-prix si l'exécution est saine et qu'ABN l'utilise pour s'attaquer à son principal problème de coûts".

ABN Amro a également dépassé les attentes du marché pour le bénéfice du troisième trimestre, en partie grâce à la libération de fonds qui avaient été mis de côté pour couvrir des créances douteuses mais qui ne sont plus nécessaires.

Le bénéfice net a chuté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 617 millions d'euros (720 millions de dollars), alors que la prévision médiane des analystes était de 589 millions.

ABN Amro a déjà fait des dépenses une priorité en s'efforçant de réduire ses effectifs. Les coûts du troisième trimestre ont toutefois été plus élevés que prévu, en partie en raison de l'intégration du personnel de la

banque

allemande Hauck Aufhäuser Lampe .

La banque vise désormais des dépenses de 5,4 à 5,5 milliards d'euros en 2025, alors que le marché prévoit 5,56 milliards.

Néanmoins, en tenant compte de la fusion des employés de HAL, l'effectif d'ABN en équivalent temps plein (FTE) est passé de 25 362 à 25 921 d'un trimestre à l'autre. À la fin du premier semestre 2025, les ETP internes de la NIBC nouvellement acquise, qui n'ont pas été inclus dans le groupe, s'élevaient à 594.

La banque a également déclaré qu'elle se concentrerait davantage sur ses principaux labels hypothécaires. Sa part du marché hypothécaire néerlandais est passée à 19 % et a augmenté de 2,1 milliards d'euros au cours du trimestre.

