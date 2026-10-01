La Banque nationale prévoit une perte de 47 millions de dollars sur certains prêts aux entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque régionale américaine National Bank Holdings NBHC.N a annoncé jeudi qu'elle s'attendait à enregistrer une perte de 46,8 millions de dollars sur certains prêts commerciaux au troisième trimestre, en raison de plusieurs incidents de crédit.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ces prêts, d’un montant total de 65 millions de dollars, concernent principalement les secteurs de la franchise et de la santé, a précisé l’établissement.

* La direction évalue actuellement les garanties restantes et procédera à une dépréciation de ces prêts.

* La banque prévoit des charges de provision comprises entre 38 et 40 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, en raison des dépréciations et des provisions spécifiques liées à ces prêts.

* La National Bank prévoit également une perte de 4 millions de dollars liée à l'un de ses investissements dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise de fintech.

* Basée à Denver, dans le Colorado, la Banque nationale exploite un réseau de plus de 90 agences bancaires et disposait d’environ 12,6 milliards de dollars d’actifs au 30 juin.

* Au total, ces dépréciations devraient peser sur le résultat après impôts de la National Bank à hauteur d’environ 32 à 34 millions de dollars pour le trimestre.

* Par ailleurs, la National Bank a annoncé qu’elle portait son autorisation de rachat d’actions d’environ 60 millions de dollars à environ 100 millions de dollars.