La Banque nationale du Canada chute après la publication d'un mauvais résultat pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions de la Banque nationale du Canada
NA.TO chutent de 4,3 % à 143,92 $CAN dans les échanges matinaux
** La Banque affiche un revenu d'intérêt net inférieur aux attentes de 1,17 milliard de dollars canadiens (846,78 millions de dollars canadiens), comparativement aux attentes de 1,20 milliard de dollars canadiens - données compilées par LSEG
** Le BPA ajusté de la Banque nationale a été de 2,68 $CAN pour les trois mois terminés le 31 juillet, comparativement aux attentes de 2,69 $CAN
** Incluant le mouvement de la séance, NA est en hausse de 9,76 % depuis le début de l'année
(1 $ = 1,3817 dollar canadien)
