La Banque nationale du Canada chute après la publication d'un mauvais résultat pour le troisième trimestre

27 août - ** Les actions de la Banque nationale du Canada

NA.TO chutent de 4,3 % à 143,92 $CAN dans les échanges matinaux

** La Banque affiche un revenu d'intérêt net inférieur aux attentes de 1,17 milliard de dollars canadiens (846,78 millions de dollars canadiens), comparativement aux attentes de 1,20 milliard de dollars canadiens - données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté de la Banque nationale a été de 2,68 $CAN pour les trois mois terminés le 31 juillet, comparativement aux attentes de 2,69 $CAN

** Incluant le mouvement de la séance, NA est en hausse de 9,76 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)