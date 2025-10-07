La Banque mondiale revoit à la hausse l'estimation de la croissance économique de l'Amérique latine pour 2026

La Banque mondiale a revu à la hausse son estimation de la croissance économique en Amérique latine et dans les Caraïbes pour l'année prochaine, bien que la région reste celle dont la croissance est la plus lente au monde en raison d'une inflation persistante, d'une dette élevée et d'incertitudes croissantes dues aux politiques tarifaires des États-Unis.

L'économie de la région devrait croître de 2,5 % en 2026, contre une prévision de 2,4 % en juin, a déclaré la Banque mondiale. Ses prévisions pour cette année sont restées inchangées à 2,3 %, ce qui représenterait une légère amélioration par rapport aux 2,2 % de l'année dernière.

L'estimation du Brésil pour 2025 est restée à 2,4 %, avec une décélération de la croissance à 2,2 % l'année prochaine. L'économie mexicaine devrait maintenant croître de 0,5 % cette année, contre 0,2 % prévu en juin, et la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 1,4 % l'année prochaine.

"Les gouvernements de la région ont piloté leurs économies à travers des chocs répétés tout en préservant la stabilité", a déclaré Susana Cordeiro Guerra, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

"Le moment est venu de continuer à construire sur cette base, en accélérant les réformes pour améliorer le climat des affaires, en investissant dans des infrastructures favorables et en mobilisant des capitaux privés ."

L'Argentine reste la plus forte croissance parmi les plus grandes économies de la région, mais c'est son estimation pour 2025 qui a été la plus réduite, passant de 5,5 % à 4,6 %. Pour 2026, la croissance de l'exportateur de céréales devrait se ralentir à 4 %.

L'économie bolivienne devrait se contracter cette année et l'année prochaine, ce qui posera des problèmes au vainqueur du second tour de l'élection présidentielle prévu pour le 19 octobre.

La Banque mondiale a déclaré que, bien que l'on s'attende à des prix stables, les objectifs d'inflation sont devenus plus difficiles à atteindre et les taux d'intérêt baissent plus lentement. L'incertitude concernant les politiques commerciales mondiales - face aux droits de douane imposés par les États-Unis - a pesé sur l'investissement dans tous les domaines.

Le rapport note que les obstacles habituels, tels que la faiblesse des infrastructures, un biais en faveur des entreprises établies et la médiocrité de l'éducation à tous les niveaux, entravent l'esprit d'entreprise et la croissance des grandes sociétés.

"Les entreprises veulent embaucher plus de personnel, mais elles ne peuvent pas trouver les travailleurs", a déclaré William Maloney, économiste en chef pour l'Amérique latine et les Caraïbes à la Banque mondiale.

"Et c'est une combinaison du système scolaire et du système de formation qui n'y parvient pas."