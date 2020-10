Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque mondiale approuve $12 mds d'aide médicale pour les pays en développement Reuters • 14/10/2020 à 01:35









WASHINGTON, 14 octobre (Reuters) - La Banque mondiale a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé mardi une aide supplémentaire de 12 milliards de dollars aux pays en voie de développement afin que ceux-ci financent l'achat et la distribution à leurs citoyens de tests, vaccins et traitements contre le coronavirus. Cet ensemble budgétaire fait partie des 160 milliards de dollars que la Banque mondiale a promis d'attribuer d'ici à juin 2021 aux pays en voie de développement pour les aider à faire face à la pandémie. Le programme prévoit notamment un soutien technique pour que ces pays puissent se préparer à distribuer le vaccin à grande échelle et a pour but d'envoyer le signal aux laboratoires pharmaceutiques que la demande et les moyens financiers seront importants dans les pays en voie de développement. (David Lawder; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.