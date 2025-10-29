La Banque mondiale anticipe un plus bas de 6 ans pour le cours des matières premières en 2026

(AOF) - Les prix mondiaux des matières premières devraient atteindre leur plus bas niveau en six ans en 2026, marquant ainsi une quatrième année consécutive de baisse, selon les dernières prévisions de la Banque mondiale. "Les prix devraient chuter de 7 % en 2025 et 2026, sous l'effet d'une croissance économique mondiale faible, d'un excédent pétrolier croissant et d'une incertitude politique persistante, " explique-t-elle dans son Commodity Markets Outlook.

"Malgré les récentes baisses, les prix des matières premières restent toutefois supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, et devraient être respectivement 23 % et 14 % plus élevés en 2025 et 2026 qu'en 2019, " fait cependant remarquer l'institution.

"Les marchés des matières premières contribuent à stabiliser l'économie mondiale ", a déclaré Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale. "La baisse des prix de l'énergie a contribué au recul de l'inflation mondiale des prix à la consommation. Mais ce répit ne durera pas. Les gouvernements devraient en profiter pour assainir leurs finances publiques, préparer leurs économies à accueillir les entreprises et accélérer les échanges commerciaux et les investissements."