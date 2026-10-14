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La banque mexicaine Banamex commercialise des titres de dette à risque avant la scission de Citi
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 21:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque mexicaine Banamex procède à sa première émission d’obligations à haut risque, une étape clé dans la refonte de sa structure de capital alors qu’elle se prépare à devenir indépendante de sa société mère, le géant bancaire américain Citigroup C.N .

L'émission d'obligations perpétuelles libellées en dollars américains – annoncée mercredi par la publication financière IFR – constitue la dernière étape en date de la stratégie de Banamex visant à se doter d'un bilan autonome et à élargir sa base d'investisseurs internationaux. Cette opération fait suite à une émission de dette de 1,3 milliard de dollars réalisée en mai, la première depuis des décennies.

* Citigroup a progressivement cédé sa participation dans la banque mexicaine, vendant récemment une participation de 49 % à un groupe d’investisseurs comprenant l’homme d’affaires mexicain Fernando Chico Pardo , Blackstone et General Atlantic.

* Citigroup conserve une participation de 51 %, qu’elle devrait céder dans le cadre d’une introduction en bourse (introduction en bourse) en 2027.

* Les obligations « Additional Tier 1 » (AT1) sont conçues pour absorber les pertes. Les investisseurs pourraient voir leurs participations annulées si les fonds propres de la banque tombaient en dessous d’un certain seuil.

* Ces titres devraient se voir attribuer une notation « non investment grade », ou « junk », selon le rapport de l’IFR et une invitation à une réunion d’investisseurs consultée par Reuters.

* Citigroup agit en tant que coordinateur mondial et teneur de livre actif pour cette opération, selon l’invitation.

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