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La banque européenne Degroof Petercam initie le suivi de Medincell avec une recommandation à l’achat
information fournie par Boursorama CP 22/04/2026 à 18:30

Degroof Petercam, banque d’investissement européenne de premier plan dotée d’une forte expertise dans le secteur de la santé, a initié le suivi de Medincell

Dans un rapport intitulé « Royalty flywheel approaching profitability », l’équipe de recherche de Degroof Petercam recommande le titre Medincell à l’achat, avec un objectif de cours de 39,0 €, représentant un potentiel de hausse d’environ 60% par rapport au dernier cours de clôture du titre

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