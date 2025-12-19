 Aller au contenu principal
La Banque du Japon serre la vis
information fournie par AOF 19/12/2025 à 15:37

(AOF) - La Banque du Japon a relevé, comme attendu, et à l'unanimité, son principal taux directeur de 25 points de base à 0,75% ce vendredi, au plus haut niveau depuis 1995. Il s'agit de la première hausse de la BoJ depuis janvier dernier. Dans son communiqué, la Banque du Japon a souligné que « les taux d’intérêt réels devraient rester nettement négatifs » et que des conditions financières accommodantes continueront de soutenir l’activité économique.

Dans sa déclaration, la BoJ a maintenu sa prévision selon laquelle l'inflation sous-jacente convergera vers son objectif de 2% au cours de la seconde moitié de sa période de projection de trois ans, jusqu'à l'exercice 2027.

Vers 15h30, le yen reculait de 1,09%, à 0,5422 euro, et de 1,09% à 0,0064 dollar.

