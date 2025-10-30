 Aller au contenu principal
La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, se dit prête à les relever
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 04:27

La Banque du Japon (BoJ) a laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés, tout en réitérant sa promesse de continuer à relever le coût d'emprunt si l'économie venait effectivement à s'inscrire dans la trajectoire que la banque centrale anticipe.

Comme attendu, la BoJ a maintenu l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 0,5%. Deux membres du conseil des gouverneurs, Naoki Tamura et Hajime Takata, ont de nouveau voté contre cette décision, après avoir déjà été les voix dissidentes lors de la réunion de septembre.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)

