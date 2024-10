La Banque du Canada assouplit sa politique monétaire de 50 points de base

Sur le marché des changes, le dollar canadien perd 0,25% 0,722 dollar.

"Le moment et le rythme de toute autre réduction seront guidés par les nouvelles informations que nous recevrons et notre évaluation de leurs implications pour les perspectives d'inflation", a-t-elle précisé.

Si l'économie évolue de manière généralement conforme à sa plus récente prévision, la Banque du Canada s'attend "à réduire encore le taux directeur".

(AOF) - La Banque du Canada a abaissé le taux cible du financement à un jour de 50 points de base pour le faire passer à 3,75%, comme anticipé par les économistes. "Maintenant que l’inflation est de nouveau autour de la cible de 2%, le Conseil de direction a décidé d’abaisser le taux directeur de 50 points de base pour soutenir la croissance économique et garder l’inflation près du milieu de la fourchette de 1% à 3%", a indiqué l'institution. L’inflation est passée de 2,7% en juin à 1,6% en septembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.