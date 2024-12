La Banque de France a réalisé 2 opérations avec SG et BNP sur la blockchain

(AOF) - La Banque de France a négocié deux transactions sur actifs tokénisés : une opération de prise en pension avec Société Générale et une opération d’achat ferme de titres avec BNP Paribas. Dans les deux cas, les transactions ont été réglées en jetons de Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) émis par la Banque de France sur la blockchain DL3S (registres distribués).

Société Générale a déposé en garantie auprès de la Banque de France certains titres obligataires émis en 2020 sur la blockchain publique ethereum en échange de jetons MNBC. Les deux parties se sont appuyées sur les capacités technologiques de Société Générale-Forge qui agit en tant que teneur de registre pour le compte de l'émetteur.

La Banque de France a par ailleurs acquis sur le marché secondaire un titre tokénisé émis par un souverain de la zone euro et a testé avec succès deux opérations sur titre (OST), la tombée de coupon et le remboursement, réglées sur la plateforme DL3S de la Banque de France. La filière titre de BNP Paribas a opéré sur Neobonds, la plateforme de BNP Paribas basée sur une blockchain privée, en tant que souscripteur pour le compte de la Banque de France et teneur de registre.

" Ces deux opérations témoignent de la possibilité de réaliser des transactions tokénisées sur le marché secondaire et de l'interopérabilité entre DL3S et les plateformes de ces deux acteurs innovants du monde bancaire ", a souligné l'institution financière. Ces transactions " en grandeur réelle " ont également permis une implication de l'ensemble des métiers opérationnels de la Banque de France autour de ces nouvelles technologies.