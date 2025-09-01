 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La banque de développement brésilienne BNDES lance un fonds pour l'économie verte doté de 3,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 20:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque de développement brésilienne BNDES a lancé lundi un appel public pour des fonds d'investissement axés sur le climat, offrant 5 milliards de reais en capital d'amorçage pour stimuler un total de 18 milliards de reais (3,32 milliards de dollars) d'investissements.

Reuters a d'abord rapporté le plan en juillet.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le programme marque le plus grand appel de fonds public de l'histoire de la BNDES, soulignant son rôle d'investisseur d'ancrage dans la transition de l'économie verte du Brésil, alors que le président Luiz Inacio Lula da Silva cherche à rehausser le profil du pays dans l'agenda mondial de la durabilité.

PAR LES CHIFFRES

L'injection de 5 milliards de reais de la BNDES devrait attirer 13 milliards de reais de capitaux privés. Jusqu'à cinq fonds d'actions recevront jusqu'à 4 milliards de reais, tandis que deux fonds de crédit se partageront 1 milliard. La participation de la BNDES sera plafonnée à 25 % dans les fonds d'actions et à 50 % dans les fonds de crédit.

CONTEXTE

Les fonds soutiendront des projets allant de la décarbonisation industrielle et de la transition énergétique à l'agriculture verte, la restauration des écosystèmes et la conservation des forêts. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme environnemental de Lula et des efforts plus larges visant à approfondir les marchés de capitaux brésiliens.

PROCHAINE ÉTAPE

Les propositions seront acceptées jusqu'au 20 octobre, les résultats étant attendus pour janvier 2026. L'appel est ouvert aux investisseurs étrangers, Reuters ayant précédemment rapporté que TPG TPG.O , Brookfield BN.TO et BlackRock BLK.N figuraient parmi les sociétés approchées lors des sondages de marché.

(1 $ = 5,4212 reais)

