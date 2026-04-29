La Banque d'Angleterre va durcir les exigences en matière de fonds propres pour la réassurance financée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Phoebe Seers et Iain Withers

L'autorité de régulation de la Banque d'Angleterre a présenté mercredi son projet visant à renforcer les exigences de fonds propres applicables à la réassurance financée, un type d'opération dans lequel les assureurs vie transfèrent le risque à des réassureurs offshore. Les assureurs vie britanniques devront augmenter le montant des fonds propres qu'ils détiennent pour couvrir ces transactions à environ 10%, contre environ 2% à 4% actuellement, a déclaré l'Autorité de régulation prudentielle.

* Cette mesure constitue la dernière initiative en date de la Banque d'Angleterre visant à faire face aux risques découlant des liens croissants entre les investisseurs privés et les banques et assureurs qu'elle réglemente.

* La réassurance financée connaît une croissance rapide, la PRA estimant l'exposition actuelle des entreprises britanniques à environ 40 milliards de livres sterling (54 milliards de dollars), et celle-ci devrait atteindre 100 milliards de livres sterling au cours de la prochaine décennie.

* Les réassureurs offshore sont de plus en plus soutenus par des fonds de capital-investissement. Des sociétés telles qu'Apollo APO.N , KKR KKR.N , CVC CVC.AS et Carlyle CG.O font partie de celles qui se sont développées dans ce secteur.

* L'autorité de régulation a conclu que l'approche actuelle sous-estime les risques et favorise indûment les structures de réassurance financées par rapport à d'autres expositions similaires.

* “Nous voulons agir dès maintenant pour corriger ce déséquilibre avant qu’il ne s’aggrave et ne fasse peser des risques plus importants sur l’ensemble du secteur,” a déclaré Gareth Truran, directeur exécutif à la BoE.

* L'autorité de régulation avait précédemment qualifié le traitement réglementaire de la réassurance financée de "bizarrerie" et déclaré que ces opérations semblaient détourner les investissements des actifs qui soutiennent l'économie britannique au profit de réassureurs basés à l'étranger.

* Le Royaume-Uni n'est pas la seule juridiction à examiner les liens croissants entre les investisseurs privés et le secteur de l'assurance, les régulateurs en Europe et aux États-Unis se penchant également sur la réassurance.

* Les propositions de la PRA feront l'objet d'une consultation, les réponses devant être transmises avant le 31 juillet. Les modifications s'appliqueraient aux transactions conclues à partir d'octobre de cette année.

(1 $ = 0,7408 livre)