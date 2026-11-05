La Banque d'Angleterre relève son taux directeur

(Zonebourse.com) - Lors de sa réunion qui s'est achevée le 4 novembre, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre indique avoir voté, à une majorité de huit voix contre une, en faveur d'une hausse de 25 points de base de son taux directeur, à 4%. Un membre s'est prononcé pour une augmentation de 50 points de base, à 4,25%.

Pour justifier sa décision, la banque centrale met en avant les prix mondiaux de l'énergie, qui ont continué d'augmenter alors qu'ils se situaient déjà à des niveaux élevés, sur fond de conflit au Moyen-Orient. Selon elle, l'inflation devrait désormais progresser jusqu'à environ 5% d'ici au milieu de l'année 2027, après avoir atteint 3,5% en septembre.

"L'inflation devrait ensuite refluer à mesure que l'effet de la hausse des prix de l'énergie sur les taux d'inflation annuels s'estompera et que la politique monétaire, qui demeure restrictive, continuera de freiner les pressions inflationnistes", estime néanmoins la BoE.

Bien que les signes de répercussions indirectes de la hausse des prix de l'énergie sur les autres prix et les salaires restent limités, l'institution monétaire juge les pressions inflationnistes en cours de formation "désormais suffisamment importantes pour justifier un relèvement du taux directeur".

"Les données relatives à l'activité économique ont également été globalement meilleures que prévu ces derniers mois, renforçant les arguments en faveur d'un léger resserrement de la politique monétaire", ajoute la BoE, précisant toutefois que sa politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéfinie.

Son comité continuera d'évaluer les données disponibles à chaque réunion, en s'attachant particulièrement à déterminer dans quelle mesure la persistance de prix élevés de l'énergie risque de se répercuter sur les autres prix et, plus largement, sur l'économie.

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