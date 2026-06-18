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La Banque d'Angleterre opte pour le statu quo
information fournie par AOF 18/06/2026 à 13:10

(Zonebourse.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) annonce que son comité de politique monétaire (MPC) a voté, lors de sa réunion de la veille, pour maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 7 voix contre 2. Deux membres auraient préféré une augmentation de 0,25 point de pourcentage, à 4%.

"Les prix mondiaux de l'énergie ont chuté depuis la réunion précédente en réponse aux événements au Moyen-Orient. Mais ils restent plus élevés qu'avant le conflit et demeurent instables. L'impact du choc énergétique sur l'économie britannique reste incertain", indique la banque centrale.

Elle note aussi que l'inflation de l'IPC (indice des prix à la consommation) est tombée à 2,8% depuis sa réunion précédente, mais pense qu'elle devrait augmenter plus tard cette année, à mesure que les effets de la hausse des prix de l'énergie se font sentir.

Le comité continuera de surveiller de près la situation au Moyen-Orient et la manière dont son impact se propage dans l'économie. Il se dit "prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation de l'IPC reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme".

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