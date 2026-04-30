La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé

(Zonebourse.com) - Lors de sa réunion terminée le 29 avril, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté pour maintenir son taux directeur à 3,75%, par une majorité de 8 voix contre une, qui aurait préféré l'augmenter de 0,25 point de pourcentage, à 4%.

"Le conflit au Moyen-Orient signifie que les perspectives des prix mondiaux de l'énergie sont très incertaines", souligne la banque centrale, ajoutant que sa position "dépendra de l'ampleur et de la durée du choc, ainsi que de la manière dont il se propagera dans l'économie".

Le comité continuera donc de surveiller de près la situation au Moyen-Orient et la manière dont son impact se propage dans l'économie. Il se dit prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme.

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