La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:17

Lors de sa réunion se terminant le 4 février, le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 5 membres contre 4 qui auraient préféré le réduire de 0,25 point de pourcentage, à 3,5%.

"Le caractère restrictif de la politique monétaire a diminué à mesure que le taux directeur a été réduit de 150 points de base depuis août 2024. Au vu des preuves actuelles, il est susceptible d'être encore réduit", estime la banque centrale.

Elle prévient toutefois que les jugements concernant un assouplissement supplémentaire deviendront un choix plus difficile, et que l'ampleur et le moment d'un tel assouplissement dépendront de l'évolution des perspectives d'inflation.

Selon la Banque d'Angleterre, la politique monétaire est en place pour garantir que l'inflation de l'IPC atteigne non seulement 2%, mais reste durablement à ce niveau à moyen terme, "ce qui implique d'équilibrer les risques liés à cette atteinte".

