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La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 13:15
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La Banque d'Angleterre annonce que son comité de politique monétaire (MPC) a décidé du maintien du taux directeur à 3,75%, à une majorité de six membres contre trois, ces derniers ayant préféré l'augmenter de 0,25 point de pourcentage, à 4%.

Dans l'ensemble, le comité estime que les risques pesant sur les perspectives d'inflation au Royaume-Uni sont orientés à la hausse, bien que celles-ci puissent encore évoluer de manière significative au fur et à mesure du déroulement des événements au Moyen-Orient.

Le comité estime qu'il est approprié de maintenir son taux directeur à 3,75%, mais il se dit prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation mesurée par l'IPC reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme.

Par ailleurs, le comité a également voté à l'unanimité en faveur de la réduction à zéro du stock d'obligations du gouvernement britannique achetées à des fins de politique monétaire et financées par l'émission de réserves de banque centrale.

Cette réduction sera réalisée dans le cadre d'un plan pluriannuel, de sorte que le stock restant diminue à un rythme annuel moyen de 46 MdsGBP d'ici à la fin de 2034, grâce à des ventes annuelles de 20 MdsGBP ainsi qu'à l'arrivée à échéance de gilts.

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