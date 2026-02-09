La Banque d'Angleterre désigne des teneurs de livres pour la vente d'obligations en dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Banque d'Angleterre a nommé RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC et Morgan Stanley lundi comme chefs de file conjoints pour la vente prochaine d'une obligation à trois ans en dollars américains.
"L'opération sera une obligation de référence à trois ans en dollars américains, et la Banque prévoit d'exécuter cette transaction dans un avenir proche, sous réserve des conditions du marché", a déclaré la BoE dans un avis de marché.
La BoE utilise les ventes d'obligations comme moyen de lever des réserves de devises étrangères et a déclaré en septembre qu'elle viserait deux émissions de référence chaque année afin d'augmenter progressivement la taille du programme.
