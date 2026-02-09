 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque d'Angleterre désigne des teneurs de livres pour la vente d'obligations en dollars
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque d'Angleterre a nommé RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC et Morgan Stanley lundi comme chefs de file conjoints pour la vente prochaine d'une obligation à trois ans en dollars américains.

"L'opération sera une obligation de référence à trois ans en dollars américains, et la Banque prévoit d'exécuter cette transaction dans un avenir proche, sous réserve des conditions du marché", a déclaré la BoE dans un avis de marché.

La BoE utilise les ventes d'obligations comme moyen de lever des réserves de devises étrangères et a déclaré en septembre qu'elle viserait deux émissions de référence chaque année afin d'augmenter progressivement la taille du programme.

Devises

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
193,480 CAD TSX 0,00%
HSBC HLDG
1 299,600 GBX LSE -0,47%
MORGAN STANLEY
179,970 USD NYSE 0,00%
ROYAL BANK CANAD
232,720 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank