La Banque d'Angleterre désigne des chefs de file pour son offre d'obligations en dollars américains

La Banque d'Angleterre a désigné lundi Barclays Bank, BNP Paribas, Merrill Lynch International et J.P. Morgan Securities comme chefs de file pour la vente d'obligations destinées à financer les réserves de change de la banque centrale.

La BoE a déclaré qu'elle émettrait une obligation de référence à cinq ans en dollars américains, qui sera proposée dans un avenir proche, sous réserve des conditions du marché.

En septembre, la BoE a déclaré qu'elle prévoyait d'organiser deux ventes d'obligations de référence par an, au lieu d'une seule comme c'est le cas depuis vingt ans, et que le programme augmenterait progressivement sur plusieurs années.