La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur de 25 points de base
information fournie par AOF 07/08/2025 à 13:16

(AOF) - Conformément aux attentes du marché, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision à la faveur de cinq votes contre quatre. " Les taux d'intérêt ont ralenti la hausse des prix au cours des deux dernières années et demie. L'inflation a considérablement reculé depuis son pic de plus de 11% en 2022. L'inflation a encore augmenté récemment, mais dans une proportion beaucoup plus faible ", a déclaré la BoE.

" Il est probable qu'elle atteigne environ 4% dans les prochains mois, en partie à cause de la hausse des prix alimentaires ", a ajouté la banque centrale du Royaume-Uni qui s'attend à ce que l'inflation commence à revenir vers son objectif de 2% après cela, précise t-il.

En outre, la BoE souligne qu'il y a eu une incertitude liée à l'évolution dans le monde, notamment en raison des changements dans les politiques commerciales mondiales : " bien que les récents accords commerciaux signifient qu'il y a moins d'incertitude qu'au début de l'année, nous continuons à surveiller de près ce que cela pourrait signifier pour l'inflation britannique ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

