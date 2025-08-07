La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur de 25 points de base

(AOF) - Conformément aux attentes du marché, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision à la faveur de cinq votes contre quatre. " Les taux d'intérêt ont ralenti la hausse des prix au cours des deux dernières années et demie. L'inflation a considérablement reculé depuis son pic de plus de 11% en 2022. L'inflation a encore augmenté récemment, mais dans une proportion beaucoup plus faible ", a déclaré la BoE.

" Il est probable qu'elle atteigne environ 4% dans les prochains mois, en partie à cause de la hausse des prix alimentaires ", a ajouté la banque centrale du Royaume-Uni qui s'attend à ce que l'inflation commence à revenir vers son objectif de 2% après cela, précise t-il.

En outre, la BoE souligne qu'il y a eu une incertitude liée à l'évolution dans le monde, notamment en raison des changements dans les politiques commerciales mondiales : " bien que les récents accords commerciaux signifient qu'il y a moins d'incertitude qu'au début de l'année, nous continuons à surveiller de près ce que cela pourrait signifier pour l'inflation britannique ".