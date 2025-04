La banque centrale turque relève contre toute attente son taux directeur

(AOF) - La banque centrale turque a procédé ce jeudi au relèvement de son principal taux directeur de 42,5% à 46% dans le sillage d'un mois de turbulences qui ont mis l'économie turque sous pression. Il s'agit de la première hausse des taux initiés depuis mars 2024. "La politique monétaire stricte sera maintenue jusqu'à ce que la stabilité des prix soit atteinte par une baisse durable de l'inflation", a indiqué l'institution financière qui siège à Ankara. L'inflation, qui avait atteint 85% fin 2022, a été réduite à 38,1% en mars, son plus bas niveau depuis décembre 2021, de source officielle.

