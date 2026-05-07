La banque centrale suédoise maintient ses taux et estime qu'il est possible d'attendre que l'impact de la guerre se précise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3, nouvelle citation de la banque centrale au paragraphe 4)

Comme prévu, la banque centrale suédoise a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75% et a déclaré quele risque que la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse de l'inflation s'était quelque peu accru.

La Riksbank est restée dans l'expectative depuis qu'elle a abaissé son taux de 0,25 point de pourcentage en septembre dernier. Cependant, si l'orientation de la politique monétaire n'a pas changé, le contexte économique a évolué.

Si l'inflation est actuellement faible, faisant de la Suède un cas particulier en Europe, le conflit au Moyen-Orient a fait flamber le prix du pétrole et fait craindre une nouvelle accélération de l'inflation .

"Cela signifie qu’il est possible d’attendre jusqu’à ce que l’on ait une vision plus claire des effets de la guerre et des chocs d’offre qu’elle entraîne", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Les analystes interrogés dans le cadre d’un sondage Reuters s’accordaient à ne prévoir aucun changement du taux directeur cette fois-ci.

La prévision médiane du sondage tablait sur une première hausse des taux début 2027, bien que les marchés estiment qu'il y a de fortes chances que la politique monétaire se resserre d'ici la fin de l'année. 0#RIBA=