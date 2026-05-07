La Banque centrale suédoise maintient ses taux à 1,75 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)
Comme prévu, la Banque centrale suédoise a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75 % et a déclaré quele risque que la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse de l'inflation s'est quelque peu accru.
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