La banque centrale russe minimise l'impact sur les marchés des swaps d'actifs gelés à la suite des arrestations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte et d'une citation de Mme Nabiullina aux paragraphes 2 à 8) par Elena Fabrichnaya

Les échanges commerciaux d’actifs gelés en Russie et dans les pays occidentaux, qui ont fait l’objet d’une surveillance accrue à la suite d’allégations de fraude visant plusieurs courtiers, ne constituent pas un risque plus large pour les marchés financiers russes, a déclaré jeudi la présidente de la banque centrale russe .

À la suite du lancement de la campagne militaire russe en Ukraine en 2022, les sanctions occidentales et les contre-mesures russes ont gelé des milliards de dollars de titres détenus par des investisseurs privés en Russie et en Occident.

En 2024, le courtier Investment Chamber a mis en place un dispositif permettant à des investisseurs étrangers d’utiliser des fonds gelés en Russie pour acheter des actions de sociétés telles qu’Alphabet, Tesla et Microsoft, détenues par des investisseurs russes à l’étranger.

Ce dispositif initial avait été approuvé par les autorités et présenté comme un moyen pour les investisseurs russes et étrangers de débloquer des actifs immobilisés par les sanctions occidentales et les restrictions russes.

Le mois dernier, le service de sécurité russe (FSB) a accusé plusieurs courtiers impliqués dans des opérations de swap ultérieures de fraude liée à des certificats de dépôt émis par des entreprises russes et a procédé à l’arrestation de leurs dirigeants.

Le FSB a affirmé que ces transactions portaient préjudice aux entreprises russes émettrices de ces certificats de dépôt et enfreignaient la législation russe . Certains investisseurs ont également fait valoir que les ventes de titres débloqués avaient faussé le marché.

La gouverneure Elvira Nabiullina a déclaré que la banque centrale vérifiait si les courtiers impliqués dans ces opérations d’échange avaient obtenu l’autorisation officielle de rapatrier en Russie les actifs débloqués, une exigence qui, selon le FSB, n’aurait pas été respectée.

“À mon sens, il ne s’agit pas d’un problème systémique. Nous ne constatons aucun impact sur le marché boursier. Cela n’est pas non plus lié à un afflux significatif de titres qui auraient pénétré le marché en contournant les sanctions”, a-t-elle déclaré .

Mme Nabiullina a ajouté que ces opérations de swap n’avaient pas réduit de manière significative le volume global des actifs occidentaux gelés détenus sur les comptes spéciaux de type Cen Russie.

Les investisseurs russes et étrangers se sont plaints de l’opacité et de l’incertitude juridique entourant ces opérations de swap . Les récentes arrestations de courtiers de premier plan et les allégations du FSB ont renforcé ces inquiétudes .