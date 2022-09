La Banque centrale européenne relève ses taux

L'hebdo des marchés d'Amundi

Le Conseil des gouverneurs a décidé à l'unanimité de relever les taux directeurs de 75 points de base (pb). La BCE est déterminée à « anticiper » les hausses de taux et à « normaliser » rapidement les taux directeurs. Compte tenu du niveau très élevé de l'inflation, nous nous attendons à ce que la BCE maintienne une position ferme dans les mois à venir.

La BCE reste beaucoup plus préoccupée par le risque de désancrage des anticipations d'inflation que par les risques baissiers pesant sur la croissance. La BCE a relevé ses perspectives d'inflation au-dessus de l'objectif, à 2,3% en 2024, avec des risques à la hausse pour les prévisions. L'inflation devrait désormais atteindre en moyenne 8,1% en 2022, 5,5% en 2023 et 2,3% en 2024. La forte inflation est tirée par la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, la forte demande dans le secteur des services après la réouverture et les goulots d'étranglement de l'offre. L'inflation pourrait encore augmenter à court terme, car les pressions sur les prix ont continué de se renforcer et de s'étendre à l'ensemble de l'économie. Si la dynamique des salaires reste globalement contenue, la résilience des marchés du travail et un certain rattrapage pour compenser la hausse de l'inflation devraient soutenir la croissance des salaires. Le scénario central de la BCE est une stagnation au 4e trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023 plutôt qu'une récession. Les projections de croissance économique ont été nettement révisées à la baisse pour le reste de cette année et tout au long de 2023. La BCE s'attend désormais à une croissance économique de 3,1% en 2022, 0,9% en 2023 et 1,9% en 2024.

La BCE est déterminée à « anticiper » les hausses de taux et à « normaliser » rapidement les taux directeurs. Peu d'indications fournies sur où se trouve le taux neutre (« c'est loin ») et si la BCE devra relever le taux au-delà du niveau neutre. « Nous prévoyons de relever davantage les taux d'intérêt pour freiner la demande et nous prémunir contre le risque d'une hausse persistante des anticipations d'inflation ». « Plus nous sommes loin, plus nous faisons un grand pas ». La BCE conservera une approche réunion par réunion et restera dépendante des données.

Le resserrement quantitatif n'est pas à l'ordre du jour. Christine Lagarde, présidente de la BCE a précisé que le resserrement quantitatif ne sera pas mis en œuvre à court terme. Les réinvestissements complets des titres arrivant à échéance se poursuivront à la fois sur le portefeuille du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), « au moins jusqu'à la fin de 2024 », et sur le portefeuille du Programme d'achat d'actifs (APP), pour « une durée prolongée ».

