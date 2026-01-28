La banque centrale du Sri Lanka maintient son taux directeur inchangé alors que l'examen du FMI se profile à l'horizon

La banque centrale du Sri Lanka a maintenu son taux directeur au jour le jour inchangé mercredi, dans l'attente de la dernière révision du programme de 2,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international.

La Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a maintenu le taux directeur à 7,75 %, comme l'avaient prévu à l'unanimité une douzaine d'économistes interrogés par Reuters , qui ont cité comme raisons une inflation stable, une croissance saine du crédit et une expansion économique régulière.

La CBSL a maintenu le taux inchangé depuis mai alors que la nation insulaire de l'océan Indien se remet d'une crise financière de 2022 provoquée par une grave pénurie de dollars.

L'autorité monétaire a déclaré que l'orientation actuelle de la politique monétaire soutiendra le pilotage de l'inflation vers l'objectif de 5 %.

L'inflation était de 2,1 % à la fin de 2025.

Avec le renforcement de la demande dans l'économie, l'inflation de base devrait encore s'accélérer, a ajouté la banque.

Une mission d'enquête du FMI a terminé sa visite à Colombo pour évaluer les politiques du gouvernement avant l'approbation d'une sixième tranche du programme de sauvetage de la dette de quatre ans, a déclaré le prêteur multilatéral quelques heures après la décision politique.

"Nous prévoyons d'envoyer une mission du FMI le plus tôt possible pour reprendre les discussions sur les politiques économiques en vue de la prochaine revue dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC)", a déclaré le FMI dans un communiqué.

Le FMI est prêt à soutenir le Sri Lanka dans ses efforts pour préserver la stabilité macroéconomique et promouvoir la résilience, a-t-il ajouté.

Le respect des objectifs du FMI est essentiel pour améliorer la cote de crédit du Sri Lanka après sa défaillance, ce qui lui permettra de revenir sur les marchés financiers internationaux pour emprunter et rembourser ses dettes à partir de 2028.

La tentative de redressement du Sri Lanka après une crise financière sans précédent a été entravée par le cyclone Ditwah , qui a fait 650 morts fin novembre, touchant près de 10 % de la population de 22 millions d'habitants et causant des dégâts aux habitations et aux infrastructures estimés à 4,1 milliards de dollars par la Banque mondiale.

Malgré un ralentissement ultérieur de l'activité économique, les premiers indicateurs reflètent une plus grande résilience, a déclaré la banque centrale.