 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La banque centrale du Sri Lanka maintient son taux directeur inchangé alors que l'examen du FMI se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de la déclaration du FMI; paragraphes 8-10)

La banque centrale du Sri Lanka a maintenu son taux directeur au jour le jour inchangé mercredi, dans l'attente de la dernière révision du programme de 2,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international.

La Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a maintenu le taux directeur à 7,75 %, comme l'avaient prévu à l'unanimité une douzaine d'économistes interrogés par Reuters , qui ont cité comme raisons une inflation stable, une croissance saine du crédit et une expansion économique régulière.

La CBSL a maintenu le taux inchangé depuis mai alors que la nation insulaire de l'océan Indien se remet d'une crise financière de 2022 provoquée par une grave pénurie de dollars.

L'autorité monétaire a déclaré que l'orientation actuelle de la politique monétaire soutiendra le pilotage de l'inflation vers l'objectif de 5 %.

L'inflation était de 2,1 % à la fin de 2025.

Avec le renforcement de la demande dans l'économie, l'inflation de base devrait encore s'accélérer, a ajouté la banque.

Une mission d'enquête du FMI a terminé sa visite à Colombo pour évaluer les politiques du gouvernement avant l'approbation d'une sixième tranche du programme de sauvetage de la dette de quatre ans, a déclaré le prêteur multilatéral quelques heures après la décision politique.

"Nous prévoyons d'envoyer une mission du FMI le plus tôt possible pour reprendre les discussions sur les politiques économiques en vue de la prochaine revue dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC)", a déclaré le FMI dans un communiqué.

Le FMI est prêt à soutenir le Sri Lanka dans ses efforts pour préserver la stabilité macroéconomique et promouvoir la résilience, a-t-il ajouté.

Le respect des objectifs du FMI est essentiel pour améliorer la cote de crédit du Sri Lanka après sa défaillance, ce qui lui permettra de revenir sur les marchés financiers internationaux pour emprunter et rembourser ses dettes à partir de 2028.

La tentative de redressement du Sri Lanka après une crise financière sans précédent a été entravée par le cyclone Ditwah , qui a fait 650 morts fin novembre, touchant près de 10 % de la population de 22 millions d'habitants et causant des dégâts aux habitations et aux infrastructures estimés à 4,1 milliards de dollars par la Banque mondiale.

Malgré un ralentissement ultérieur de l'activité économique, les premiers indicateurs reflètent une plus grande résilience, a déclaré la banque centrale.

Banques centrales
FMI
Obligations
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal central de Séoul, le 12 août 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )
    Corée du Sud: l'ex-première dame Kim Keon Hee condamnée à 20 mois de prison pour corruption
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:38 

    Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024. "La prévenue est condamnée à un an et huit ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Minneapolis: un conseiller de Trump suggère des manquements de la part des policiers fédéraux
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:23 

    Un conseiller du président américain, Donald Trump, a évoqué pour la première fois mardi de possibles manquements au "protocole" de la part des policiers fédéraux de l'immigration lors de la mort par balles d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, pendant des protestations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank