L'Iran n'a pas demandé à négocier avec Washington, dit Araqchi

Le président américain Donald Trump arrive sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington

L'Iran n'a pas demandé à négocier avec les Etats-Unis, a déclaré ‍mercredi son ministre des Affaires étrangères en réponse aux propos de Donald Trump sur l'espoir d'un "accord" avec Téhéran.

"Je n'ai ‌eu aucun contact avec [l'émissaire du président américain Steve] Witkoff dans les jours récents et nous n'avons formulé ​aucune requête en vue de négociations", a déclaré Abbas ⁠Araqchi aux médias d'Etat iraniens, ajoutant toutefois que divers intermédiaires tenaient des "consultations" et étaient en ⁠contact avec la ‍République islamique.

Donald Trump a dit mardi espérer la ⁠conclusion d'un "accord" entre l'Iran et les Etats-Unis, après avoir brandi à plusieurs reprises la menace d'une intervention militaire ​américaine face à la répression sanglante des manifestations qui ont ébranlé le régime islamique fin décembre et dans les ⁠premières semaines de janvier.

Le président américain, qui ​n'a pour l'heure mis aucune de ses menaces ​à exécution, a ​toutefois envoyé le porte-avions Lincoln et son escorte dans ​le Golfe arabo-persique.

"Une autre ⁠magnifique armada vogue merveilleusement vers l'Iran en ce moment", a affirmé mardi Donald Trump. "J'espère qu'ils concluront un accord."

"Notre position est claire : les négociations ne se font pas sous la ‌menace et les discussions ne pourront avoir lieu que lorsqu'il n'y aura plus de menaces ni d'exigences excessives", a réagi mercredi Abbas Araqchi.

(Rédaction de Dubaï, avec Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité ‌par Blandine Hénault)