Iran: "Aucun tabou" sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, dit Bregeon

Session de l'Assemblée nationale française à Paris
La France n'a "aucun tabou" concernant la désignation des gardiens de la Révolution iraniens comme organisation terroriste, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.
"Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. A ce sujet, je veux être très claire, il n'y a aucun tabou", a-t-elle dit lors du compte rendu du conseil des ministres.
Dénonçant une "répression d'une violence sans équivalent dans l'histoire contemporaine de l'Iran", Maud Bregeon a ajouté que la France soutiendrait "l'adoption de nouvelles sanctions européennes contre des responsables sécuritaires et judiciaires iraniens lors du Conseil des affaires étrangères de jeudi".
Dans ce contexte, Paris continue de suivre attentivement la situation des ressortissants français en Iran, en particulier celle de Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran dans l'attente de leur libération et de leur retour dans l'Hexagone, a-t-elle dit, jugeant "évidemment infondées" certaines critiques "sur la prétendue faiblesse de la France face au régime iranien".
(Rédigé par Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)
