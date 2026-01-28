 Aller au contenu principal
Iran: "Aucun tabou" sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, dit Bregeon
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:06

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

La France n'a "aucun tabou" concernant la désignation des gardiens ‍de la Révolution iraniens comme organisation terroriste, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud ‌Bregeon.

"Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des ​gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. ⁠A ce sujet, je veux être très claire, il n'y a aucun tabou", ⁠a-t-elle dit ‍lors du compte rendu du conseil ⁠des ministres.

Dénonçant une "répression d'une violence sans équivalent dans l'histoire contemporaine de l'Iran", Maud Bregeon a ​ajouté que la France soutiendrait "l'adoption de nouvelles sanctions européennes contre des responsables sécuritaires et judiciaires ⁠iraniens lors du Conseil des affaires ​étrangères de jeudi".

Dans ce contexte, Paris ​continue de suivre ​attentivement la situation des ressortissants français en ​Iran, en particulier ⁠celle de Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran dans l'attente de leur libération et de ‌leur retour dans l'Hexagone, a-t-elle dit, jugeant "évidemment infondées" certaines critiques "sur la prétendue faiblesse de la France face au régime iranien".

(Rédigé par Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault ‌et Kate Entringer)

Proche orient
  • 12:21

    Et ICE aux États-Unis. Même chose !

Fermer

