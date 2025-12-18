La banque centrale du Mexique réduit ses taux d'intérêt et revoit à la hausse ses prévisions d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué de la banque, ainsi que le contexte)

La Banque du Mexique a abaissé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base jeudi, signalant sa confiance dans le fait que l'inflation est toujours sur la bonne voie pour revenir à l'objectif d'ici la fin de l'année prochaine, malgré une augmentation des risques d'inflation à court terme.

La réduction, qui était largement attendue par les analystes, porte le taux à 7,00%, son niveau le plus bas depuis avril 2022.

La décision du conseil d'administration de la banque centrale, composé de cinq membres, a été partagée, a indiqué la banque dans un communiqué. Le gouverneur adjoint Jonathan Heath a voté pour maintenir le taux à son niveau précédent pour la cinquième décision de taux consécutive.

Les prévisions de la banque ont été légèrement modifiées dans l'annonce de jeudi, le conseil devant "évaluer le calendrier des ajustements supplémentaires du taux de référence."

Cette orientation "indique qu'une pause est probable lors de la prochaine réunion et que les prochains mouvements de taux dépendront des données", a déclaré Liam Peach, de Capital Economics.

La baisse de taux de jeudi intervient après que l'inflation mexicaine se soit accélérée en novembre, dépassant légèrement les attentes du marché. L'inflation globale annuelle s'est accélérée pour atteindre 3,80 % en novembre, contre 3,57 % le mois précédent. L'indice de base, très surveillé, qui exclut les éléments volatils tels que les prix de l'énergie et de l'alimentation, a augmenté de 4,28 % à 4,43 % en novembre.

Le conseil d'administration a également revu à la hausse ses propres prévisions d'inflation pour le quatrième trimestre de 2025 et les deux premiers trimestres de 2026, attribuant la révision principalement à l'inflation des services qui s'est atténuée plus lentement que prévu.

Néanmoins, Banxico, le nom de la banque centrale, prévoit que l'inflation globale reviendra à l'objectif de 3 % d'ici le troisième trimestre de 2026.

La rigidité de l'inflation de base a pesé sur le cycle d'abaissement des taux de la Banxico .

Heath a critiqué l'optimisme de ses collègues, déclarant que les prévisions de Banxico étaient confrontées à une "crise de crédibilité" étant donné ce qu'il a dit être l'invraisemblance d'atteindre l'objectif d'inflation de 3 % dans quelques mois seulement.

Un sondage Reuters publié avant la baisse des taux de jeudi a montré que les analystes étaient divisés sur la question de savoir si Banxico procédera à une nouvelle réduction au début de l'année prochaine. La moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'attendaient à une ou deux réductions supplémentaires d'ici la fin du mois de mars, les autres prévoyant une pause dans le long cycle d'assouplissement.

Andres Abadia, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics pour l'Amérique latine, a déclaré qu'il s'attendait à une pause dans les réductions de taux au début de 2026, "reprenant seulement si l'inflation de base se modère durablement et si le peso mexicain reste stable."

Jeudi, Banxico a averti que l'activité économique devrait rester faible au quatrième trimestre, ce que le conseil d'administration a cité comme un risque inflationniste à la baisse et a déclaré qu'il a joué un rôle dans sa décision de réduire le taux.