La Banque centrale de Norvège abaisse ses taux

(AOF) - La banque centrale norvégienne a, comme attendu, réduit ce jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 4%. Les nouvelles prévisions de la Norges Bank suggèrent une baisse des taux par an au cours des trois prochaines années. En juin dernier, elle avait surpris en réduisant son principal taux directeur de 25 points de base, première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays.

Vers 12h00, sur le marché des changes, la couronne norvégienne cède 0,06% à 0,0861 euro.