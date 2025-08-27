La banque canadienne RBC affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions grâce à des provisions moins élevées que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Royale du Canada RY.TO a dépassé mercredi les estimations de bénéfices des analystes, la plus grande banque du pays ayant constitué des provisions pour pertes sur prêts moins importantes que prévu, qui comprenaient des libérations dans son secteur de la gestion de patrimoine.

RBC a enregistré des provisions pour pertes sur prêts - des réserves que les prêteurs mettent de côté pour faire face à des prêts potentiellement douteux et un indicateur clé qui détermine la rentabilité - de 881 millions de dollars canadiens (637,62 millions de dollars canadiens), inférieures à l'estimation moyenne des analystes de 1,07 milliard de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

Cela a permis au bénéfice ajusté de 3,84 dollars canadiens par action de dépasser l'estimation moyenne de 3,32 dollars canadiens.

La libération de provisions dans le secteur de la gestion de patrimoine a été largement motivée par des prêts dans le secteur automobile de la filiale américaine de la banque, City National Bank, a déclaré le groupe.

Cependant, les provisions pour créances douteuses ont augmenté car la banque a mis de côté des fonds pour les créances douteuses dans son unité des marchés des capitaux.

Comme RBC, ses pairs, la Banque de Montréal BMO.TO et la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , ont bénéficié de provisions moins importantes qu'au dernier trimestre, car certaines des tensions commerciales qui ont poussé les prêteurs à renforcer leurs voûtes se sont apaisées.

Bien que le président américain Donald Trump et la Première ministre canadienne Mark Carney n'aient pas conclu d'accord commercial, l'économie canadienne a mieux résisté que prévu, car la plupart des marchandises entrent aux États-Unis sans droits de douane en vertu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada.

Le secteur des marchés des capitaux de RBC a enregistré un bond de 13 % de son bénéfice net, à 1,33 milliard de dollars canadiens, grâce à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement.

Le raffermissement des marchés boursiers aux États-Unis et au Canada a fait grimper les actifs sous gestion, ce qui a stimulé la croissance de l'unité de gestion de patrimoine de la banque.

Le bénéfice net de l'activité de gestion de patrimoine a bondi de 15 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars canadiens, en grande partie grâce à l'augmentation des revenus de commissions.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)