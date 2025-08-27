 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 754,00
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens acquiert Phasics
27/08/2025

(AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs d’essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d’Exosens, en élargissant son offre de solutions d’imagerie haute performance pour la défense, le contrôle industriel et les sciences de la vie.

Elle va également accélérer la croissance internationale de Phasics en s'appuyant sur le réseau commercial établi d'Exosens, notamment dans les marchés de l'instrumentation et des semi-conducteurs.

Exosens " poursuit l'exécution de sa stratégie d'acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur grâce à son empreinte commerciale mondiale et à une innovation accélérée ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie, vendues sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul, créé en 1939 ;

- Activité de 394 M€ apportée à 71 % par l’amplification et le reste par la détection & imagerie, sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul ;

- Fortes positions en Europe (68 % dont 8 % en France) devant l’Asie (18 %) et l’Amérique du nord (14 %) ;

- Ambition : devenir le numéro 1 mondial dans chacun de ses 4 grands marchés : les sciences de la vie & l’environnement, le contrôle industriel, le nucléaire puis la défense & surveillance ;

- Capital contrôlé à hauteur de 39,5 % par le groupe d’investissement HLD, à 7,64 % par les actionnaires minoritaires et à 4,5 % par BPFrrance , présidant le conseil de administrateurs, Jérôme Cerisier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maîtrise des processus industriels complexes impliquant des technologies en petite et moyenne série sur des marchés de niche, organisation décentralisée et intégration dans des écosystèmes complexes,

- investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- renforcement du leadership dans les technologies critiques pour des missions stratégiques,

- élargissement du portefeuille de produits par innovation interne et acquisitions (100 cibles identifiées à long terme),

- innovation riche de 130 brevets :

-financée par 7,7 % des revenus, fonctionnant étroitement avec l’ingénierie et la gestion de programmes et implantée dans 10 pays,

- focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- Stratégie environnementale de limitation de l’impact des produits sur l’environnement via :

- d’ici 2027, éco-conception pour les nouveaux produits,

- optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, amélioration des méthodes d'emballage et de distribution ;

- Bilan solide renforcé lors de l’introduction en Bourse : dette nette divisée par 2,5 à 143 M€ avec effet de levier de 1,2 et flux de trésorerie de 50 M€.

Défis

- Poursuite du parcours boursier haussier depuis l’introduction en juin 2024 et l’intégration au SBF 120 en mars ;

– Confirmation des attentes sur la demande mondiale en 2025 : intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs alliés ;

- Attente des autorisation réglementaires à l’acquisition de NVLS, spécialiste des lunettes nocturnes et thermiques et à celle de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouge ;

- Après des chiffres record en 2024, objectifs 2025 : croissance des ventes dans le haut de la fourchette de 15-20 % et de 20-25 % pour le résultat opérationnel de 20-25 % et autofinancement libre autour de 350 M€ ;

- Dividende 2024 de 0,10 €.

Défense

Valeurs associées

EXOSENS
39,3500 EUR Euronext Paris +0,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 18:37

    du grain a moudre T B

Signaler le commentaire

