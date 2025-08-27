Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 18:27









(Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie.



Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation.



Le premier contrat FEED porte sur un FPSO gazier pour le champ Abadi. Le FPSO assurera le traitement du gaz avant son transport, via un pipeline sous-marin, vers l'usine de liquéfaction à terre.



Le second contrat FEED porte sur la conception de deux trains de liquéfaction de GNL et des infrastructures associées.



Marco Villa, Chief Business Officer de Technip Energies, a déclaré : ' Nous sommes honorés de tirer parti de notre expertise reconnue dans le domaine du GNL et des FPSO gaziers et d'être parmi les entreprises sélectionnées pour la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des deux composantes clés du développement ambitieux Abadi Masela '.





