Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 18:27
Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation.
Le premier contrat FEED porte sur un FPSO gazier pour le champ Abadi. Le FPSO assurera le traitement du gaz avant son transport, via un pipeline sous-marin, vers l'usine de liquéfaction à terre.
Le second contrat FEED porte sur la conception de deux trains de liquéfaction de GNL et des infrastructures associées.
Marco Villa, Chief Business Officer de Technip Energies, a déclaré : ' Nous sommes honorés de tirer parti de notre expertise reconnue dans le domaine du GNL et des FPSO gaziers et d'être parmi les entreprises sélectionnées pour la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des deux composantes clés du développement ambitieux Abadi Masela '.
Valeurs associées
|39,7400 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
A lire aussi
-
Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite
-
(AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite
-
(AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% mercredi, reprenant son souffle après avoir perdu plus de 3% en deux séances, fragilisée par l'instabilité politique en France qui a fait grimper les taux auxquels le pays emprunte sur les marchés financiers. L'indice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer