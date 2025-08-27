Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF

Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent pas "dépasser leurs rivalités", refusé tout retour de l'ISF et prévenu qu'il faudra compter avec le Medef.

Cette Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) a été baptisée "Jeu décisif", clin d'œil au temple du tennis sur terre battue qui l'abrite pour la première fois, après six éditions à l'hippodrome de Longchamp.

La REF se compose de tables rondes entre experts, chefs de grandes entreprises et membres du gouvernement, cette année Eric Lombard ministre de l'Economie ou Sébastien Lecornu, ministre des Armées. François Bayrou en sera l'invité vedette jeudi après-midi.

M. Martin s'est dit "consterné" par "les premières réactions politiques" négatives à l'annonce par le Premier ministre qu'il se soumettrait le 8 septembre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale: elles "surajoutent à notre inquiétude".

"Le pire pour un consommateur c'est l’incertitude au moment de ses décisions de consommation, a observé mercredi devant la REF Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour . "Or, depuis juillet 2024, il n'entend que +crise politique, nouvel impôt, nouvelle instabilité, nouveau gouvernement+, a déploré le chef d'entreprise.

- "Déni" -

"Un pays, qui peut offrir aux entreprises et aux investisseurs stabilité, constance et visibilité, va gagner: je suis étonnée de voir à quel point nos politiques n’en ont pas conscience", a regretté Catherine MacGregor, directrice générale d’ Engie .

Karine Grau, consultante pour les entreprises à Dijon, constate sur le terrain qu'en 2024 après la dissolution, "la situation était instable, mais qu'en 2025 c'est de plus en plus compliqué pour les chefs d'entreprises, avec des retards de paiements qui s'accumulent et créent un cercle vicieux".

Pour le président du Medef, "les décideurs politiques doivent dépasser leurs rivalités", mais il a constaté que "cela n’en prend pas le chemin".

Or la situation économique, et particulièrement celle liée à la concurrence internationale, "n’autorise plus ni le déni, ni les faux semblants, ni les demi-mesures, ni la démagogie", selon lui.

Il compare régulièrement l'incapacité de la France à réduire son déficit public - 5,8% du PIB en 2024, presque le double du maximum de 3% toléré par Bruxelles - et les efforts couronnés de succès des pays du sud de l'Europe, anciens mauvais élèves de l'UE.

M. Martin estime que le Parti socialiste "reste le pivot" des discussions budgétaires, comme en début d'année lorsqu'il avait permis au premier budget de François Bayrou d'être adopté en ne le censurant pas.

Mais le leader du Medef s'alarme des projets de surtaxation des plus riches qui planent, en guise de gage à la gauche.

- "C'est non!" -

C'est notamment l'objet de la "taxe Zucman", du nom de l'économiste français Gabriel Zucman, qui vise à taxer les plus riches à hauteur de 2% de leur patrimoine.

"Quelle qu’en soit la forme, un retour de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune, NDLR) serait ravageur pour notre économie, nous nous y opposerons", a affirmé M. Martin.

Le leader de "la première organisation patronale, et de loin!" avec 240.000 entreprises et 12 millions de salariés, a souligné que son mouvement était "puissant". "Qui comprendrait qu’il accepte de subir ? A tous ceux qui se bercent de cette illusion, je le dis aimablement, mais fermement : c’est non !", a-t-il lancé.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, arrive pour une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le clou de la REF, particulièrement dans les circonstances politiques actuelles, sera le débat de clôture qui rassemblera les chefs de partis : Bruno Retailleau (LR), Jordan Bardella (RN), Gabriel Attal (Renaissance), Fabien Roussel (PCF), Manuel Bompard (LFI) et Marine Tondelier (Ecologistes). Patrick Martin a l'intention de "leur dire ce qu'il a à leur dire".

Olivier Faure (PS) et Edouard Philippe (Horizons) seront absents pour des raisons d'agenda.