La banque BPCE pas candidate au rachat de la banque de détail de HSBC France

6 février (Reuters) - Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, maison-mère de Natixis SA CNAT.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique: * QUE BPCE NE SERA PAS CANDIDAT AU RACHAT DES ACTIVITÉS DE BANQUE DE DÉTAIL DE HSBC EN FRANCE Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Paris Newsroom)

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.87% NATIXIS Euronext Paris +5.34% HSBC HLDG LSE +0.72%