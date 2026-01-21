information fournie par Boursorama avec AFP • 21/01/2026 à 16:41

La banque Barclays transfère son siège européen de Dublin à Paris

( AFP / ADRIAN DENNIS )

La banque britannique Barclays a annoncé mercredi avoir engagé les procédures pour transférer son siège européen de Dublin à Paris.

Le transfert devrait intervenir au premier semestre 2027, "sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises", selon la banque.

"Cette décision vise à renforcer la supervision et la gouvernance en rapprochant les centres de décision de la majorité des activités de banque d'investissement du groupe en Europe continentale", indique dans un communiqué la banque britannique, dont le siège européen se trouve actuellement à Dublin, en Irlande.

Celle-ci précise que "l'activité de Barclays en Europe continentale continue de croître et contribue de manière de plus en plus significative à la performance globale du groupe".

Les activités de banque de financement et de banque privée en Irlande seront conservées, assure Barclays.