La banque américaine QNB s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après une cession d'actions de 45 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** La banque américaine QNB Corp QNBC.PK s'apprête à faire son entrée au Nasdaq jeudi après une vente d'actions d'une valeur de 45 millions de dollars
** QNBC, dont le siège se trouve à Quakertown, en Pennsylvanie, a vendu environ 1,1 million d'actions au prix de 42 dollars chacune
** Le produit de cette vente sera affecté à des besoins généraux, notamment le repositionnement du portefeuille obligataire, le remboursement de la dette, le financement de nouveaux prêts et le renforcement des ratios de fonds propres
** QNBC, qui passe des OTC Markets au Nasdaq, exploite actuellement quatorze agences dans les comtés de Bucks, Lehigh et Montgomery
** Brean Capital a agi en tant que chef de file de l'opération, tandis que Performance Trust Capital Partners a joué le rôle de co-chef de file
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