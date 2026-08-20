La banque américaine QNB en hausse lors de son entrée au Nasdaq après une cession d'actions de 45 millions de dollars

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20 août - ** Les actions de la banque américaine QNB Corp ( QNBC.PK ) progressent lors de leur entrée au Nasdaq après une cession de titres d'une valeur de 45 millions de dollars ** Le titre a ouvert à 44,50 dollars l'action, contre un prix d'offre de 42 dollars ** QNBC, dont le siège se trouve à Quakertown, en Pennsylvanie, a vendu environ 1,1 million d'actions d' à 42 dollars chacune

** Le produit de cette vente sera utilisé à des fins générales, notamment pour le repositionnement du portefeuille obligataire, le remboursement de la dette, le financement de nouveaux prêts et le renforcement des ratios de fonds propres

** QNBC, qui passe des marchés de gré à gré (OTC Markets) au Nasdaq, exploite actuellement quatorze agences dans les comtés de Bucks, Lehigh et Montgomery

** Brean Capital a agi en tant que chef de file de l'opération, tandis que Performance Trust Capital Partners a agi en tant que co-chef de file