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La banque américaine First Hawaiian mise sur la croissance sur le continent américain avec le rachat de TriCo pour 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action, des détails et du contexte aux paragraphes 2, 4 à 8)

First Hawaiian FHB.O va racheter la banque régionale américaine TriCo Bancshares TCBK.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 2 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés du continent américain.

Les opérations de fusion-acquisition entre banques américaines se sont accélérées au cours de l'année écoulée, les conseils d'administration profitant d'un environnement réglementaire plus souple et procédant à des regroupements afin de mieux rivaliser avec leurs concurrents de plus grande envergure.

Les actionnaires de TriCo recevront 2,095 actions de First Hawaiian pour chaque action détenue, ce qui valorise l'établissement de crédit basé à Chico, en Californie, à 63,12 dollars par action, ont-ils indiqué lundi.

Cette offre représente une prime de 17,7 % par rapport au dernier cours de clôture de TriCo. Ses actions ont progressé d’environ 8 % dans les échanges avant l’ouverture, tandis que celles de First Hawaiian ont reculé de 7 %.

Cette opération permettra à First Hawaiian de renforcer sa présence en Californie, l’État doté de la plus grande économie des États-Unis, où la banque est implantée depuis des décennies.

TriCo, qui gère environ 10 milliards de dollars d’actifs, bénéficie d’une forte présence dans le nord et le centre de la Californie. L’établissement bancaire issu de la fusion, dont le total des actifs s’élèvera à environ 34 milliards de dollars, deviendra la sixième plus grande banque dont le siège social est situé dans l’ouest des États-Unis.

Les actionnaires de First Hawaiian et de TriCo devraient détenir respectivement environ 65 % et 35 % de la banque issue de la fusion.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026. Quatre administrateurs de TriCo, dont le directeur général Rick Smith, rejoindront le conseil d’administration de First Hawaiian.

Evercore a conseillé First Hawaiian dans le cadre de cette opération, tandis que Keefe, Bruyette & Woods a conseillé TriCo.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FIRST HAWAIIAN
30,1300 USD NASDAQ 0,00%
TRICO BANCSHARES
53,6400 USD NASDAQ 0,00%
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