SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 901,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La baisse s’impose quasiment partout en Europe avant la réunion au sommet sur l’Ukraine
information fournie par AOF 18/08/2025 à 17:48

(AOF) - À l’exception de Londres et Amsterdam qui ont fait de la résistance, les autres grands indices européens ont fini dans le rouge. Le CAC 40 a cédé 0,50%, à 7 884,05 points, mettant fin à quatre hausses consécutives qui lui avaient permis de reprendre 2,92%. La méfiance des investisseurs a été liée à l’approche, dans la soirée, de la réunion entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens comme Emmanuel Macron sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie. L’approche du symposium de Jackson Hole à partir de jeudi a également été de nature à freiner les ardeurs des intervenants.

En Europe, Novo Nordisk (+6,63%, à 347,50 couronnes danoises), a été entouré en Bourse grâce à l’approbation, par les autorités sanitaires américaines, d’une indication supplémentaire pour son produit Wegovy. Ce dernier peut désormais être utilisé aux États-Unis pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique (MASH) chez les adultes atteints de fibrose hépatique modérée à avancée, en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.

À Paris, DMS Group (+12,16%, à 1,43 euro) a enregistré une des plus fortes hausses au sein du marché SRD après avoir scellé un partenariat stratégique avec deux entreprises taïwanaises, InnoLux et Innocare, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet dernier, L’objectif principal est de bâtir une alliance internationale pour une souveraineté technologique européenne en imagerie médicale. Dans le cadre de ce partenariat, l'industriel français de la radiologie digitale a également annoncé l'entrée à son capital de deux investisseurs institutionnels français de premier plan : Bpifrance et Nexstage AM.

Riber (+4,81%, à 3,27 euros) a enregistré une nouvelle commande portant sur deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 pour un industriel basé en Asie. Ce client, déjà équipé de plusieurs produits Riber, renforce son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance. Cette commande faisait l'objet d'une option d'achat signée en 2022. La livraison des deux systèmes est prévue en 2025 et 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon des données d’Eurostat, l’excédent commercial de la zone euro s’est élevé à 7 milliards d’euros en juin 2025, loin des 20,7 milliards enregistrés un an plus tôt à la même période. Les analystes tablaient sur un excédent commercial de l’ordre de 18,1 milliards d’euros. Dans le détail, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 237,2 milliards d’euros, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à juin 2024. Les importations ont quant à elles fortement progressé de 6,8%.

Aux États-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 32 en août, contre 34 attendu. Il avait atteint 33 en juillet.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,28 %), il se négocie à 1,1668 dollar.

Guerre en Ukraine
