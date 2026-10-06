La baisse des taux et celle du prix du pétrole propulsent les actions américaines vers de nouveaux sommets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains progressent; le S&P 500 en tête, en hausse d'environ 0,8%

* Le secteur des services aux collectivités arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de la santé est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,5%

* Le dollar recule; le brut américain chute de plus de 1,5%; le bitcoin et l'or progressent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 5,29%

6 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

BAISSE DES TAUX ET CHUTE DU PÉTROLE: LES ACTIONS AMÉRICAINES ATTEIGNENT DE NOUVEAUX SOMMETS

Les actions américaines progressent en début de séance ce mardi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC atteignant de nouveaux records, alors que les rendements des bons du Trésor reculent après avoir atteint des sommets pluriannuels et que les cours du pétrole baissent à l'approche de la saison des résultats.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR est revenu à environ 5,29% après avoir atteint lundi 5,3493%, son plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Parallèlement, les contrats à terme sur le brut NYMEX reculent de plus de 1,5%, atteignant leur plus bas niveau depuis le 1er septembre.

Ce contexte contribue à alimenter l’appétit pour le risque.

La plupart des secteurs du S&P 500 sont en hausse, les services aux collectivités .SPLRCU , sensibles aux taux d’intérêt, menant la danse avec une progression d’environ 1,8%. Seuls les secteurs de la santé .SPXHC et des services de communication .SPLRCL sont en baisse.

En détail, le secteur des logiciels et services .SPLRCIS se démarque avec des gains de plus de 1,5%, tandis que les actions biotechnologiques .NBI sont sous pression.

La reprise tirée par le secteur technologique continue de propulser divers indices de référence vers de nouveaux sommets.

Au-delà du S&P 500 et du Nasdaq Composite, plusieurs indices axés sur la croissance atteignent de nouveaux sommets ce mardi, notamment le Nasdaq 100 .NDX , le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT et l’indice S&P 500 Growth .IGX .

L’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K a également atteint un niveau record, soutenu par une nouvelle performance solide de Nvidia NVDA.O , dont le cours se négocie lui aussi à un plus haut historique.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI fait toutefois figure d’exception notable. Alors que le marché dans son ensemble continue de s’enfoncer dans les chiffres records, cet indice des valeurs vedettes reste encore environ 5% en deçà de son plus haut niveau de clôture atteint le 5 août.

Pour l’instant, la baisse des taux d’intérêt et des cours du pétrole donne un nouvel élan aux valeurs technologiques, alors que les investisseurs tournent leur attention vers la saison des résultats du troisième trimestre qui s’annonce.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10 h 08 (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

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