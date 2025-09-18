La baisse des taux d'intérêt de la Fed et l'investissement de Nvidia dans Intel font bondir les valeurs technologiques et semi-conductrices européennes

18 septembre - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs et de technologie augmentent après que la Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux d'intérêt, annonçant de nouvelles réductions, et que Nvidia a pris une participation de 5 milliards de dollars dans Intel

** L'indice technologique STOXX Europe .SX8P augmente de 3,9 % et s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis le mois d'avril

** Abed Jarad de mwb-research déclare que le sentiment positif est principalement motivé par la décision de la Fed de réduire les taux de 25 points de base, le graphique à points suggérant deux réductions supplémentaires plus tard cette année ** "Je vois les actions de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs augmenter essentiellement en raison de la baisse des taux de la Fed," déclare Aleksander Peterc de Bernstein SG, ajoutant que l'investissement de Nvidia NVDA.O de 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O est également positif pour le sentiment

** Infineon IFXGn.DE en hausse de 4%, Aixtron AIXGn.DE gagne 7,8% et Siltronic WAFGn.DE bondit de 13,2%

** BE Semiconductor BESI.AS progresse de 5,2%, tandis que les fabricants d'équipements ASML ASML.AS et ASMI ASMI.AS bondissent respectivement de 7,2% et 7,6%

** Le fabricant franco-italien de puces STMicroelectronics

STMPA.PA et le fabricant suisse de capteurs ams OSRAM AMS.S augmentent d'environ 5%

** Nordic Semiconductor NOD.OL et Soitec SOIT.PA progressent respectivement de 2,8% et 9,9%

** Le développeur allemand de logiciels Teamviewer TMV.DE augmente de 3,2% et le plus grand fabricant européen de logiciels SAP SAPG.DE est en hausse de 4,6%