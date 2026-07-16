La baisse des prix de l'essence freine les ventes au détail aux États-Unis, mais la dynamique sous-jacente reste intacte

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* Les ventes au détail ont progressé de 0,2 % en juin, conformément aux prévisions des économistes

* Les ventes au détail sous-jacentes progressent de 0,5 %, ce qui corrobore les prévisions d'une accélération des dépenses de consommation au deuxième trimestre

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé de 8 000 pour s'établir à 208 000, leur plus bas niveau depuis mai

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin, alors que la baisse des prix de l'essence a pesé sur le chiffre d'affaires des stations-service, mais les ménages ont accru leurs achats de véhicules automobiles et dépensé davantage sur les sites de vente en ligne, renforçant ainsi l'opinion des économistes selon laquelle les dépenses de consommation se sont accélérées au deuxième trimestre.

La résilience de l’économie a été mise en évidence jeudi par d’autres données témoignant de la stabilité du marché du travail, le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage ayant atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis deux mois. Ces données n’ont pas modifié les prévisions concernant la politique monétaire à court terme, les économistes s’attendant à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés à la fin du mois.

“Malgré les difficultés, les consommateurs continuent de dépenser et le marché du travail ne montre aucun signe de faiblesse,” a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. “Ce type de données n’influencera pas la décision de la Fed dans un sens ou dans l’autre, mais il souligne la résilience persistante de l’économie américaine.” Les ventes au détail ont progressé de 0,2 % le mois dernier, soit la plus faible hausse en cinq mois, après un bond de 1,0 % (chiffre révisé à la hausse) en mai, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. La hausse des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation, était conforme aux attentes des économistes et faisait suite à une progression de 0,9 % en mai, selon les chiffres précédemment publiés.

Les ventes ont progressé de 6,7 % en glissement annuel en juin, malgré les contraintes pesant sur le budget des ménages en raison de la hausse des prix liée aux droits de douane sur les importations et, plus récemment, au conflit au Moyen-Orient. Les dépenses continuent d’être tirées par les ménages aux revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par la reprise boursière.

Les généreux remboursements d’impôts accordés cette année ont joué un rôle d’amortisseur, et les consommateurs ont également puisé dans leurs économies et recherché les bonnes affaires.

Le “Beige Book” de la Réserve fédérale, publié mercredi, a indiqué que les dépenses de consommation avaient légèrement augmenté début juillet, ajoutant que “plusieurs districts ont constaté une baisse des dépenses consacrées aux biens non essentiels ou un recours à des produits moins chers”.

Le chiffre d’affaires des stations-service a baissé de 5,3 % le mois dernier, après avoir augmenté de 2,6 % en mai. Le prix moyen de l’essence est passé de 4,61 dollars le gallon en mai à 4,18 dollars le mois dernier, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Ce léger répit à la pompe, qui reflétait un recul des cours du pétrole alors qu’un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran s’installait, a permis de libérer des fonds pour d’autres dépenses. Mais la trêve a volé en éclats la semaine dernière et la reprise des hostilités au Moyen-Orient a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole et de l’essence.

Le chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles a augmenté de 1,9 %. Les ventes des détaillants hors magasin ont bondi de 1,9 %, stimulées par l’événement “Prime Day” d’Amazon. D’autres détaillants ont également proposé des promotions concurrentes. Les ventes des magasins d’électronique et d’électroménager ont progressé de 0,8 %.

Le chiffre d’affaires des magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres a bondi de 1,3 %, probablement stimulé par la Coupe du monde de la FIFA. En revanche, les ventes des services de restauration et des débits de boissons, seule catégorie de services figurant dans le rapport, n’ont progressé que de 0,1 %.

Les ventes des magasins de matériaux de construction et de matériel de jardinage ont légèrement progressé de 0,1 %, tandis que le chiffre d’affaires des magasins de meubles est resté stable. Les ventes des magasins de produits de santé et de soins personnels ont reculé de 0,8 %. Des baisses ont également été enregistrées chez les détaillants de vêtements, ainsi que dans le secteur de l’alimentation et des boissons. Ces baisses pourraient refléter des baisses de prix pratiquées par les détaillants désireux d’attirer des clients, ou une baisse de la demande, les consommateurs résistant à la hausse des prix.

Les marchés boursiers américains ont ouvert en baisse. Le dollar s’est légèrement raffermi face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain étaient en hausse.

MARCHÉ DU TRAVAIL STABLE

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont augmenté de 0,5 % en juin, après une hausse révisée à la hausse de 0,8 % en mai. Ces ventes au détail dites “de base” correspondent le plus étroitement à la composante “dépenses de consommation” du produit intérieur brut (PIB); elles avaient initialement été annoncées en hausse de 0,7 % en mai.

Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, aient repris au deuxième trimestre après avoir pratiquement marqué le pas entre janvier et mars. Le modèle de la Fed d’Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB à un taux annualisé de 1,3 % pour le trimestre d’avril à juin. L’économie avait progressé à un rythme de 2,1 % au premier trimestre.

Un autre rapport du ministère du Travail a montré que les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 8 000 pour s’établir à 208 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 11 juillet, soit le niveau le plus bas depuis mai. Les économistes avaient prévu 217 000 demandes pour cette dernière semaine.

Les demandes ont reculé après avoir bondi fin mai et être restées élevées jusqu’à la mi-juin. Une partie de cette baisse récente s’explique probablement par le fait que de grands constructeurs automobiles, tels que General Motors et Ford, ont renoncé aux fermetures estivales traditionnelles de leurs usines d’assemblage, habituellement consacrées au rééquipement et à la maintenance.

Le nombre de demandes se situe à des niveaux que les économistes jugent compatibles avec ce qu’ils appellent un marché du travail caractérisé par “des embauches et des licenciements lents”.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a baissé de 16 000 pour s’établir à 1,805 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine qui s’est terminée le 4 juillet, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage.

(Rédigé par Lucia Mutikani; Édition par Chizu Nomiyama et Andrea Ricci)