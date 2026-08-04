La baisse des importations a réduit le déficit commercial américain en juin

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* Le déficit commercial s'est réduit de 5,6 % pour s'établir à 73,3 milliards de dollars en juin

* Les importations reculent de 1,8 % à 388,0 milliards de dollars; les exportations baissent de 0,9 % à 314,7 milliards de dollars

* Le commerce a fait perdre un point de pourcentage à la croissance du PIB au deuxième trimestre

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est réduit en juin, mais cette tendance a peu de chances de se maintenir dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle qui repose fortement sur les importations.

Les importations et les exportations ont toutes deux reculé en juin, selon le rapport publié mardi par le ministère du Commerce. La semaine dernière, le gouvernement a estimé que le déficit commercial avait pesé d’un point de pourcentage entier sur la croissance du produit intérieur brut au deuxième trimestre.

« Le rapport de juin a montré une réduction bienvenue du déficit commercial », a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets. « Nous continuons de penser que les exportations nettes pèseront sur la croissance du PIB au cours des deux prochains trimestres. »

Le déficit commercial s’est réduit de 5,6 % pour s’établir à 73,3 milliards de dollars, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 73,0 milliards de dollars. Les exportations ont reculé de 0,9 % pour s’établir à 314,7 milliards de dollars. Les exportations de biens ont baissé de 1,9 % pour s’établir à 206,9 milliards de dollars. Elles ont été pénalisées par une baisse de 3,3 milliards de dollars des exportations de fournitures et de matériaux industriels, qui incluent le pétrole. Les exportations de pétrole brut ont chuté de 5,7 milliards de dollars, reflétant une baisse du prix moyen. Les prix à l' exportation de pétrole brut se sont établis en moyenne à 95,82 dollars le baril, contre 107,82 dollars en mai.

Les exportations de fioul ont baissé de 1,6 milliard de dollars, tandis que celles d’or non monétaire ont augmenté de 3,4 milliards de dollars. Les biens d’équipement ont reculé de 0,6 milliard de dollars, dans un contexte de baisse de 1,1 milliard de dollars des expéditions d’ordinateurs. Les importations ont baissé de 1,8 % pour s’établir à 388,0 milliards de dollars en juin. Les importations de biens ont reculé de 2,5 % pour atteindre 309,0 milliards de dollars. Cette baisse est principalement due à un recul de 2,1 milliards de dollars des importations de biens d’équipement, qui reflète une diminution de 3,0 milliards de dollars des importations d’ordinateurs. Toutefois, les importations d’ordinateurs affichent une hausse de 95,4 milliards de dollars depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2025. La demande de produits technologiques est forte, les entreprises investissant massivement dans l’IA. Les importations d’équipements de télécommunications ont augmenté de 1,1 milliard de dollars en juin.

UNE DEMANDE INTÉRIEURE SOLIDE Les importations de biens de consommation ont reculé de 2,1 milliards de dollars, tirées à la baisse par une baisse de 1,9 milliard de dollars des préparations pharmaceutiques. Les importations de pétrole, corrigées de l’inflation, ont atteint leur plus bas niveau depuis avril 2020. Le déficit commercial dit « réel » s’est réduit de 5,3 % pour s’établir à 94,5 milliards de dollars en juin. Les exportations de services ont augmenté de 1,1 milliard de dollars pour atteindre 107,8 milliards de dollars en juin, portées par les services financiers et commerciaux. Les importations de services ont augmenté de 0,6 milliard de dollars pour atteindre 79,0 milliards de dollars, dans un contexte de hausse des redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle , ainsi que de progression des services de transport et d’assurance. Les importations de services de voyage ont toutefois reculé. L’économie a progressé à un taux annualisé de 1,5 % au dernier trimestre, bien que la demande intérieure, tirée par les consommateurs et les entreprises qui ont intensifié leurs dépenses en infrastructures d’IA, ait augmenté à son rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2023. Le pays a maintenu des déficits commerciaux de biens avec de nombreux pays, notamment le Canada, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, le Japon, l’Irlande, l’Italie, la France et Israël. Il a enregistré des déficits commerciaux de biens records avec le Mexique, le Vietnam et la Corée du Sud en juin. Le déficit commercial de biens avec la Chine s’est creusé, passant de 14,5 milliards de dollars en mai à 15,3 milliards de dollars. Ces déficits ont persisté malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump sur les importations.

« Pour mémoire, le déficit commercial que le président Trump s’était engagé à éliminer s’élevait à 79,8 milliards de dollars en novembre 2024, lorsqu’il a été réélu, et s’élève toujours à 73,3 milliards de dollars selon les chiffres publiés aujourd’hui pour juin 2026 », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.