La baisse des frais médicaux est une bonne nouvelle pour les assureurs santé, mais le véritable défi reste à venir, selon les analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

Les bons résultats des assureurs santé américains au premier trimestre ont laissé entrevoir une stabilisation des coûts médicaux après une période de pression prolongée, mais les analystes de Wall Street souhaitent observer un autre trimestre similaire avant d'être convaincus.

La hausse des coûts médicaux dans les régimes de santé financés par l'État a pesé sur le secteur au cours des trois dernières années, entraînant une baisse de plus de 12 % de l'indice S&P Managed Care depuis juillet 2023.

Mais ces dernières semaines, les principaux assureurs santé, notamment UnitedHealth Group UNH.N , Cigna CI.N , Humana

HUM.N , Elevance Health ELV.N et Centene CNC.N , ont publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes et ont déclaré mieux maîtriser la gestion de la hausse des coûts.

Il s'agit de leur meilleure performance depuis le début de la pandémie de COVID-19, période durant laquelle les assureurs ont profité d'une faible utilisation des services médicaux, a déclaré mardi Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

Les assureurs affichent généralement des bénéfices plus élevés au premier trimestre, car de nombreux assurés n'ont pas encore atteint leur franchise, ce qui se traduit par une baisse des remboursements.

“Il est probablement un peu tôt pour crier victoire”, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar, soulignant que la baisse des coûts au cours du trimestre pourrait être liée à une saison respiratoire peu active cet hiver. Mais, a-t-elle ajouté, la performance du cours de l'action a certainement été la meilleure observée depuis un certain temps.

LES REGARDS TOURNÉS VERS LE PROCHAIN TRIMESTRE

Les assureurs ont été mis à rude épreuve par une demande élevée, alimentée en partie par une forte augmentation du recours aux soins de santé dans le cadre des régimes Medicare destinés aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ainsi que par les modifications des règles d’adhésion aux régimes Medicaid pour les Américains à faibles revenus, qui leur ont imposé des assurés plus malades et plus coûteux.

“Les tendances en matière de coûts semblent se stabiliser. Nous ne sommes qu'au début de l'année, mais nous pensons que les perspectives pour la plupart des assureurs santé sont prudentes et qu'il est possible que nous assistions à de nouvelles révisions à la hausse des estimations de bénéfices”, a déclaré l'analyste d'UBS AJ Rice dans une réponse par e-mail.

Malgré tout, les prochains mois restent incertains.

“Le deuxième trimestre est généralement celui qui sert de test”, a déclaré à Reuters l’analyste de Leerink Partners, Whit Mayo. Historiquement, ce trimestre pourrait réserver de réelles surprises aux assureurs santé, car les demandes de remboursement s’épuisent en mai, a précisé M. Mayo.

Wayne DeVeydt, directeur financier d’UnitedHealth, a déclaré mardi lors de la conférence sur la santé organisée par BofA: “Il est important de voir comment les mois d’avril et de mai évoluent. Nous recevrons alors le paiement d’une grande partie des demandes d’indemnisation du premier trimestre et nous y verrons un peu plus clair.”

Si les tendances du premier trimestre se poursuivent, cette année sera très solide, a-t-il ajouté.

Les analystes ont également souligné que certains facteurs ponctuels, tels qu’une saison grippale moins intense et des perturbations météorologiques ayant retardé les soins, ont contribué à la baisse des coûts au cours du trimestre.

“Les investisseurs craignent que la solidité fondamentale ne soit confondue avec les effets de la grippe et des conditions météorologiques. Nous ne partageons pas cette inquiétude”, a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald, dans une note.

Des facteurs temporaires ont largement affecté les services de soins moins urgents, tels que les soins ophtalmologiques et les interventions gastro-intestinales, ce qui a laissé aux assureurs le soin de gérer des cas plus graves, a déclaré Mme James.

L'analyste d'Oppenheimer, M. Wiederhorn, a fait écho à ce point de vue. Si le secteur a bénéficié de certains vents favorables ponctuels, la tendance des coûts médicaux “pourrait enfin s'améliorer, car les niveaux insoutenables atteints au cours des deux dernières années pourraient enfin ralentir”.

Selon Mme James de Cantor, “la surperformance des autres cas confirme qu’il s’agit d’une solidité fondamentale plutôt que d’un trimestre artificiellement solide”.