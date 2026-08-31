La baisse des bénéfices de Huawei au premier semestre s'accélère pour atteindre 36 % en raison de la hausse des coûts et des dépenses de R&D

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(Ajout de puces et d'informations tirées des résultats financiers aux paragraphes 5, 11 et 13)

* Le bénéfice net a reculé de 36 % pour s'établir à 23,81 milliards de yuans, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 9,6 %

* Les dépenses de R&D ont bondi de 25 %, Huawei ayant continué à investir massivement dans le développement technologique

* Le flux de trésorerie est devenu négatif, l'entreprise ayant augmenté ses dépenses en biens et constitué des stocks

par Eduardo Baptista

La société chinoise Huawei Technologies a annoncé lundi une chute de 36 % de son bénéfice net au premier semestre, la flambée des coûts des intrants et l'augmentation des dépenses en recherche et développement ayant compensé la croissance du chiffre d'affaires.

Le géant des technologies et des télécommunications basé à Shenzhen a indiqué que son bénéfice net pour la période de janvier à juin avait chuté à 23,81 milliards de yuans (3,54 milliards de dollars), marquant une accélération par rapport à la baisse de 32 % enregistrée sur la même période l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 9,6 % pour atteindre 467,82 milliards de yuans, alors que l’entreprise continuait de se remettre des sanctions américaines.

Ces résultats soulignent le coût des efforts déployés par Huawei pour réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères et développer ses capacités en matière d’intelligence artificielle et de puces électroniques, après des années de restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis. La hausse des prix des puces mémoire a également pesé sur la rentabilité de sa division grand public, qui comprend notamment les smartphones.

Huawei a indiqué que ses dépenses de recherche et développement avaient augmenté de 25,2 % pour atteindre 121,38 milliards de yuans, soit 25,9 % de son chiffre d’affaires, l’entreprise ayant intensifié ses investissements dans l’IA, les technologies de communication, les appareils connectés et les solutions automobiles intelligentes.

Le coût de fabrication des produits de l’entreprise a augmenté de 12,4 %, soit un rythme plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires, tandis que les frais administratifs ont également connu une forte hausse.

L'entreprise a déclaré que ses résultats du premier semestre étaient conformes à ses prévisions, mais que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient en cours d'évaluation en raison des incertitudes externes et de la hausse des coûts des intrants.

HUAWEI AUGMENTE SES DÉPENSES

Huawei, dont les activités couvrent les smartphones, les puces d’IA et les équipements de télécommunications, n’a pas fourni de ventilation de son chiffre d’affaires par segment d’activité. L’entreprise a indiqué que l’ensemble de ses activités avait enregistré une croissance de son chiffre d’affaires en glissement annuel au premier semestre.

L’entreprise a connu une forte reprise de son chiffre d’affaires depuis que les sanctions américaines et les contrôles à l’exportation ont restreint son accès aux puces de pointe et au système d’exploitation Android de Google, ce qui avait entraîné une baisse de 29 % de son chiffre d’affaires annuel en 2021.

Huawei, l'un des groupes technologiques chinois les plus durement touchés par les restrictions américaines, a depuis investi massivement dans le développement de solutions alternatives nationales en matière de puces, de logiciels et d'infrastructures informatiques dédiées à l'IA. Son chiffre d'affaires en 2025 a progressé de 2,2 % pour atteindre 880,9 milliards de yuans, son deuxième meilleur résultat annuel après le record de 891 milliards de yuans enregistré en 2020.

Cette année, Huawei a mis en avant des produits de télécommunications axés sur l’IA, du nouveau matériel informatique et des technologies de conduite autonome, tout en lançant de nouveaux smartphones, tablettes et appareils portables en Chine et à l’étranger.

Ses activités courantes ont mobilisé 39,88 milliards de yuans de trésorerie au premier semestre, contre 31,18 milliards de yuans générés un an plus tôt. Les dépenses en biens et services ont augmenté beaucoup plus rapidement que les entrées de trésorerie issues des ventes, tandis que les stocks ont progressé de 42 % par rapport à la fin de l’année 2025.

L’augmentation des dépenses de R&D et l’évolution de la composition des activités de l’entreprise ont également pesé sur la rentabilité, a indiqué Huawei.

Le document a également révélé la date d’une audience devant un tribunal américain la semaine prochaine dans l’affaire Huawei concernant des allégations de fraude bancaire et de violation des sanctions. Une autre affaire liée à un vol présumé de secrets commerciaux de T-Mobile devrait être jugée en octobre de l’année prochaine.

(1 $ = 6,7207 yuans renminbi)